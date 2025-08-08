アリアケジャパン [東証Ｐ] が8月8日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比11.8％増の32.5億円に伸び、4-9月期(上期)計画の61.9億円に対する進捗率は52.6％に達したものの、5年平均の59.8％を下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.5％→16.9％に上昇した。 株探ニュース