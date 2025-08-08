川崎重工業や良品計画が高い。日本時間の８日早朝にＭＳＣＩの定期入れ替えが発表され、今回の見直しでは川重と良品計画の２銘柄が新規採用されており、これを好感する買いが流入している。除外銘柄は電通グループ、ホシザキ、オムロン、小野薬品工業、リコーの５銘柄。８月２６日の取引終了後に入れ替えが実施される。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINK