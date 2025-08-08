パナソニックが9月上旬から発売する「可変圧力IHジャー炊飯器 ビストロ X9Dシリーズ」は、新米はもちろん備蓄米をはじめとする古米もおいしく炊ける新技術を搭載。新搭載した非接触型の「リアルタイム赤外線センサー」を含む四つのセンサーによる「ビストロ匠技 AI」と、前炊きの「高速交互対流IH」と沸騰維持の「急減圧バルブ」による「Wおどり炊き」の合わせ技で、古米もおいしく炊き上げる。新製品のスペックなどの詳細につ