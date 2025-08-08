セラクがしっかり。７日の取引終了後、上限を４０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９７％）、または４億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は８月８日から来年７月３１日までで、市場買い付けのほか、１２万３３００株を上限に８月８日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得する。 同時に、８月２０日付で自社株１５万５