テスホールディングスは急落。７日取引終了後、２５年６月期連結業績予想について売上高を３８０億円から３６６億円（前の期比１９．４％増）へ、純利益を７億円から２億円（同８３．１％減）へ下方修正すると発表。配当予想も７円６６銭から５円１２銭（前の期１６円）へ減額しており、嫌気した売りが出ている。 電力の小売りやメンテナンス業務、バイオマス燃料の供給などが低調なため。持ち分法による投資損失に加