日本化学工業が一時ストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２６６８円に買われ、年初来高値を更新した。同社は７日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を増額修正しており、ポジティブ視されたようだ。今期の売上高予想はこれまでの見通しから１５億円増額して４０５億円（前期比４．３％増）、最終利益予想も１５億円増額して２６億円（同１．６％増）