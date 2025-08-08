午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０８４、値下がり銘柄数は４５３、変わらずは８３銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に精密機器、その他製品、その他金融、情報・通信、輸送用機器、電気機器など。値下がりは医薬品、非鉄金属、石油・石炭。 出所：MINKABU PRESS