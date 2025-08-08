2025年のお盆も、高速道路は休日割引が適用されません。お盆は計5日間が対象お盆期間は、高速道路の休日割引が適用されません。NEXCO3社（東日本・中日本・西日本）などが、ウェブサイトなどで改めて適用除外日を周知しています。渋滞する高速道路のイメージ（画像：PIXTA）休日割引は、土休日に地方部の通行料金が終日3割引になる制度です。ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から混雑期に利用が集中しないよう2