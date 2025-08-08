7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた山粼武司氏が、巨人・坂本勇人について言及した。山粼氏は「坂本勇人のバッティングの形をずっと見ているんですけど、思いのほか、堂々としていないでしょう」とポツリ。「やっぱり坂本勇人が輝いていた時は“いらっしゃいと言って”構えていたんですけど、今はなんとかピッチャーに合わせなきゃと、立場が逆になっちゃっている