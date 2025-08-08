中国南西部の四川省成都市で8月7日夜、第12回ワールドゲームズの開会式が行われました。大会執行委員会は7日午前に行われた記者会見で、27の競技会場は今年7月にすべて引き渡され、競技用器材、施設設備、情報システムはすべて設置と調整を完了したと説明しました。8つの競技区域委員会、21の競技会場センター、21の専門運営センター、11種類の公式提携ホテルは、7月から大会時の運営体制に入ったとのことです。説明によると、今回