加齢などを原因として発症し、肩の痛みや動きの制限などをもたらす腱板断裂。場合によっては痛みのために眠れなくなることもあり、日常生活に支障をきたす場合もあります。腱板断裂の症状や四十肩・五十肩との違いなどについて、しらさわ整形外科の白澤先生に教えてもらいました。 監修医師：白澤 英之（しらさわ整形外科） 2008年3月東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。2010年4月慶應義塾大学医学部整形外科学教室入局、