テニスの４大大会「全米オープン」（２５日開幕、ニューヨーク）の主催者は、男女シングルスの優勝賞金がテニス大会史上最高額の５００万ドル（約７億４０００万円）、賞金総額が９０００万ドル（約１３２億３０００万円）になると発表した。主催者は「２０２４年から全ての選手、全てのイベント、全てのラウンドで２桁の増加率を確保すると同時に上位に進出した選手の賞金を増やすため、意図的かつ強調的な努力をしてきた」と