【モデルプレス＝2025/08/08】TBSの朝番組「ラヴィット！」発の音楽イベント「LOVE IT！ ROCK 2025」が、8月23日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催。この度、Aぇ! groupの佐野晶哉、KEY TO LIT・岩崎大昇（※「崎」は正しくは「たつさき」）、GENERATIONSの小森隼らの出演が発表された。【写真】佐野晶哉、肉体美披露◆「LOVE IT！ ROCK 2025」佐野晶哉・岩崎大昇ら第2弾出演者解禁2025年もチケットの応募が殺到し、約1万