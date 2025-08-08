大会第４日の第１試合に臨んだ智弁和歌山のアルプス席最上段では、巨大な旗を持った同校応援団の旗手谷本朋輝さん（１６）が「いけいけ、智弁」と大きな声援を送った。応援団は７月に旗手を含めた「幹部」５人を選出する試験を実施。そこで選ばれた谷本さんが今夏、旗手を務めることになった。大会に向けて、毎日の練習以外にも自宅で筋トレに励んで準備してきた。今春の選抜大会決勝でも旗手を務めており、「負けたのは悔し