【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■Blu-rayのみの特典として、映画の感動をより盛り上げる封入アイテム（初回限定）と貴重な映像を収録！ 映画『35年目のラブレター』のBlu-ray＆DVDが11月19日に発売される。 3月に全国355館にて公開され、興行収入10億円を超える大ヒット。互いを想い合う夫婦の姿に感涙必至と、大多数の観客から絶賛の声を集めた本作。 戦時中に生まれた西畑保は、十分な教育を受けることがで