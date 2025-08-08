エリアクエスト [東証Ｓ] が8月8日午前(10:00)に決算を発表。25年6月期の連結経常利益は前の期比15.0％減の1億8700万円になったが、26年6月期は前期比28.3％増の2億4000万円に拡大する見通しとなった。5期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比17.9％減の5500万円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の2.3％→8.6％に急改善した。 株探ニュース