現場へ続く道を封鎖する警官＝７日/Aimee Dilger/AP（ＣＮＮ）米ペンシルベニア州で７日、通報を受けて出動した州警察の警官２人が待ち伏せされて銃撃された。容疑者はその場で射殺された。ペンシルベニア州警察が同日、記者団に語ったところによると、銃撃された警官はジョセフ・ペレチンスキーさんとウィリアム・ジェンキンスさん。通報を受けて安否確認のため駆け付けたところ、待ち伏せされていたという。２人とも空路で病院に