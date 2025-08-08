東鉄工業（1835、東証プライム市場）。線路の維持補修など鉄道工事に強いゼネコン。筆頭株主:JR東日本（14・5％の株式を保有）関連の仕事が主。【こちらも】超硬耐摩耗工具首位:冨士ダイスは、「中国の次世代自動車関連製品需要は本物、躊躇なく進む」と言い切った東鉄工業を覗いてみようと思ったのは、今回が初めて。8月1日の株価が年初来高値を更新した、と伝えられたのが契機だった。四季報の業績欄の見出しは【連続最高益