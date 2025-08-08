野村不動産が、国家戦略特別区域の特定事業として進めている東京都港区の複合施設「BLUE FRONT SHIBAURA（ブルーフロント芝浦）」（港区芝浦）TOWER S（タワーS）商業エリアに出店する27店が決まった。水辺と緑を体感できる開放的な空間で食事を楽しめる施設で、地元住民や施設内で働く人だけでなく、ビジネス客や観光客も東京の味を満喫できる。【こちらも】豊洲再開発のラストピース、「豊洲セイルパーク」が開業商業エリア