【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は7日、日本の厚生労働省と医薬品医療機器総合機構（PMDA）を、国際的に最も高い医薬品の規制基準を満たした機関（WLA）に指定したと発表した。厚労省やPMDAが承認した医薬品を途上国などに提供しやすくなる。カナダと英国の薬事当局も指定された。WLAはWHOが「信頼できる」と評価した機関で、米食品医薬品局（FDA）や欧州諸国の当局など指定済みも含め、39に増えた。WHOの中谷祐貴子事