東京証券取引所の電光掲示板8日午前の東京株式市場は、日経平均株価が続伸した。前日終値からの上げ幅は一時900円を超えた。米国が相互関税に関して、大統領令の修正に応じると伝わった。合意内容を巡る不透明感が薄れ、輸出関連銘柄に買い注文が入った。幅広い銘柄で構成するTOPIXは取引時間中として初めて3000.00を超えた。午前終値は前日終値比909円53銭高の4万1968円68銭。TOPIXは49.19ポイント高の3037.11。トランプ