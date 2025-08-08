石川県内は７日、大気の状態が不安定になった影響で、記録的な大雨に見舞われた。同日午前５時前には加賀地方で線状降水帯が発生。金沢市では午後３時までの２４時間降水量が観測史上最大の３３１・５ミリとなり、平年８月の１か月分（１７９・３ミリ）の１・８倍が１日で降った。６日から７日にかけて、同市や輪島市、津幡町など５市町計約７万５０００世帯に避難指示が出された。（荒牧尚志、阿部友志、平松千里）１日で１か月