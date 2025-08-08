とちぎテレビ １３年前に知人の男性を殴ってけがをさせ、車などを奪ったとして、栃木警察署は７日までに強盗致傷の疑いで、横浜市青葉区の土木作業員、石崎利行容疑者（６１）を逮捕しました。 石崎容疑者は２０１２年６月、栃木市で知人の男性をおので殴って頭に３週間のけがをさせ、現金およそ５０万円や乗用車などを奪った疑いが持たれています。 けがをした男性が、当時１１０番通報していましたが、容疑者の居場所が