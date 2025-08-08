とちぎテレビ ７日午前８時頃、宇都宮市平出町にある信号機のない十字路交差点で、高根沢町に住む４９歳の会社員の男性の軽自動車と、宇都宮市に住む５３歳の派遣社員の男性が運転する乗用車が出会い頭に衝突する事故がありました。 この事故で、２人とも病院に搬送され軽自動車の男性が意識不明でしたが、その後、意識を取り戻し、もう一人は全身を強く打っていていずれも入院しているということです。 近くで農作業をし