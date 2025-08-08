演歌歌手坂本冬美（58）がビルボード東京＆大阪で開催したライブCD「Fuyumi Sakamoto Special Live〜想いびと〜」を10月8日に発売する。東京公演は今年1月18日、大阪公演は6月18日に行った。その2公演のベストパフォーマンスをセレクトして1枚のCDにした。通常のコンサートとは一線を画し、カバー曲をメインとした構成にしたプレミアムステージだった。チケットは、発売と同時に即時完売する人気。今回のCDでは会場に入れなかった