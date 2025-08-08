角川春樹事務所が出版する女性ファッション誌「美人百花」は8日までに公式インスタグラムを更新。同日発売の9月号で休刊になることを発表した。このところ有名誌の休刊が相次いでいる。投稿では「突然のご報告となってしまい申し訳ありません。美人百花は8月8日発売の9月号をもって休刊となります」と報告。「最後となる今号は、純粋に秋のファッションを楽しめる百花フェミニンがたくさん掲載された、いつも通り充実した内容