８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、ついに嵩（北村匠海）が母・登美子（松嶋菜々子）に「ぼくらの人生に立ち入るな」と宣言するも、ネットでは珍しく登美子に同情の声も上がった。この日の「あんぱん」では、嵩が喫茶店で偶然手嶌治虫を見かける。憧れの天才漫画家から「靴紐がほどけてますよ」と声をかけられた嵩は、これで三星百貨店を退職する決意を固め、退職願を出してくる。退職したことを報告す