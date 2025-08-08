トラックにめり込む大破したバイク7日、東京・世田谷区を走る環状七号線で目撃されたのは、トラックの前方部分にめり込んでしまい、原形がなくなった赤いバイク。道路に散乱していたのは、ハンドルの一部に、バラバラになった赤いパーツ。ひしゃげたバイクの前と後ろには、トラックが止まっていた。一体、何があったのだろうか？トラックに追突され挟まれる形に通報があったのは午前11時前。警視庁や消防によると、トラックが前に