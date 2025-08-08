2025年はムーミン小説出版80周年、そして「ムーミンの日」制定20回目という特別なアニバーサリーイヤー。そんな夏を彩る限定カラー「ミントグリーン」の刺繍トートバッグが登場しました。軽量・撥水・大容量と、見た目の可愛さだけでなく実用性も◎。夏の日差しに映えるムーミンの“うしろ姿”が、どこか懐かしく心に残ります。毎日のコーデに、ほんのり優しい癒しを