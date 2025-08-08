ローソンは8月12日より、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”を、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売する。ローソン「ご当地からあげクン」今年創業50周年を迎えるローソン。6月より、これまでの感謝と未来への想いを込めて「マチのハッピー大作戦」を展開している。その一環として8月12日より、北海道、東北、北関東・首都圏、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の