SANKYOは、2025年8月より、パチンコ本来の魅力をあらためて社会へ伝えていく新プロジェクト「KUGITAMA(クギタマ)」を始動する。■プロジェクト始動の背景と想いパチンコはこれまで、日本独自の大衆娯楽文化として、幅広い層に親しまれてきた。しかし、近年「複雑でわかりにくい」「お金がかかる」という固定化されたイメージが浸透し、遊技人口は年々減少。かつての「気軽に楽しめる娯楽」としての姿は、いま大きく揺らいでいる。