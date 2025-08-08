191センチの万能型ストライカーがこの夏、新天地を求めた。2025年８月７日、後藤啓介がベルギーのアンデルレヒトからシント＝トロイデンに期限付き移籍で加入。昨季はアンデルレヒトでリーグ６試合に出場して１得点と満足行く結果を出せていないが、今季はシント＝トロイデンでゴールを量産したい。シント＝トロイデンの立石敬之CEOは後藤の魅力を次のように説明。「90分間を通して高い運動量を発揮できるフォワードです。優