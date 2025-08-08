お笑いトリオ「コント赤信号」の渡辺正行（69）が8日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。戦後80年を迎えたことについて自身の気持ちを話した。広島は6日、米軍による原爆投下から80年の「原爆の日」を迎え、広島市の平和記念公園で原爆死没者慰霊式・平和祈念式（平和記念式典）が開かれた。広島県の湯崎英彦知事は「国土も国民も復興不能となりうる安全保障にどんな意味があるのか」と核抑