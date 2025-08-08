◇米男子ゴルフツアーフェデックス・セントジュード選手権第1日（2025年8月7日米テネシー州TPCサウスウインド＝7288ヤード、パー70）プレーオフ第1戦の第1ラウンドが行われ、前年覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、3ボギーの69で27位につけた。首位とは7打差。5番で2打目をバンカーに入れてボギーが先行したが、9番で6メートルを沈めて前半をパープレーで終えた。後半は10番で落とした後、12番で6メートルを