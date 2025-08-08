◆テニス▽ナショナルバンク・オープン（７日、カナダ・モントリオール）女子シングルス決勝が行われ、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング４９位の大坂なおみ（フリー）が、２０２１年２月の全豪オープン以来、約４年半ぶりのツアー優勝を逃した。地元の新星で、同８５位のビクトリア・エムボコ（カナダ）に６−２、４−６、１−６の逆転で敗れた。自身へのふがいなさか、敗れた後、大坂はコートから姿を消した。表彰式