◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦智弁和歌山―花巻東（８日・甲子園）甲子園は強豪私立同士による好カードで、朝から盛り上がりを見せている。センバツ準Ｖの智弁和歌山と同８強・花巻東のマッチアップだ。巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチ（４９）を父に持つ花巻東の２年生４番・古城大翔内野手は夏の岩手大会で打率５割２分４厘をマークした強打者。打席に入ると、花巻東アルプスは父の同僚・矢野謙次