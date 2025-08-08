大雨の影響で交通に乱れが出ています。【鉄道】 JR九州によりますと、鹿児島県内を通る鹿児島本線、日豊本線、肥薩線、吉都線、日南線で、始発から運転を見合わせています。 肥薩おれんじ鉄道は、八代と川内の間で始発から一時、運転を見合わせていましたが、午前7時36分に運転を再開しました。【高速道路・一般道路】 九州道の鹿児島インターチェンジと栗野インターチェンジの間の上下線と、東九州道の加治木ジャ