佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。8日の福岡と佐賀の天気をお伝えします。「雨雲レーダー」 前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、九州南部を中心に危険な雨の降り方になっています。8日未明と午前5時ごろには鹿児島県に線状降水帯が発生し、特別警報が発表されました。 「天気図」 九州付近には停滞する秋雨前線が伸びています。9日以降も九州付近に停滞する見込みで、前線の活動の程