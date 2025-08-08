テニスのナショナルバンク・オープンの女子シングルス決勝でプレーする大坂なおみ＝モントリオール（ゲッティ＝共同）【モントリオール共同】テニスのナショナルバンク・オープンの女子シングルス決勝が7日、モントリオールで行われ、世界ランキング49位の大坂なおみ（フリー）は同85位で18歳のビクトリア・エムボコ（カナダ）に6―2、4―6、1―6で逆転負けし、2021年2月の全豪オープン以来、4季ぶりのツアー優勝はならなかった