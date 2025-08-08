再送：日銀主な意見米関税政策の影響の見極めには少なくとも今後2-3カ月は必要 ※一部文字化けを修正します。 日銀主な意見（7月30日-31日開催分） 通商政策やその影響を巡る不透明性は引き続き大きい 通商政策の影響もう少しデータを得たうえで政策判断すべき 米関税政策の影響の見極めには少なくとも今後2-3カ月は必要 早ければ年内にも現状の様子見モード解除できるかもしれない 急速な利上げは日本経