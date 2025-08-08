ドル円理論価格1ドル＝145.80円（前日比-0.60円） 割高ゾーン：146.85より上 現値：146.98 割安ゾーン：144.76より下 過去5営業日の理論価格 2025/08/07146.41 2025/08/06147.02 2025/08/05147.71 2025/08/04146.56 2025/08/01148.46 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています