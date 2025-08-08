ガイナーレ鳥取は8日、GK寺沢優太(32)の負傷と、飛鳥FCのGK桃井玲(22)の完全移籍による獲得を発表した。クラブ公式サイトによると、寺沢は左立方骨疲労骨折の診断を受けたという。今シーズンはJ3リーグ1試合に出場していた。JFLの飛鳥FCに所属していた桃井は大卒1年目。FC東京U-15むさしから桐光学園高、そして新潟医療福祉大でプレーしてきた。医福大では2年次から守護神を務め、同年の全日本大学サッカー選手権(インカレ)