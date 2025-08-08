８日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２２４円高の４万１２８３円と続伸して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは２２４ドル安と下落したが、ナスダック指数は上昇し最高値を更新した。米半導体株などが値を上げた。この流れを受け、東京株式市場は値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１４６円８０銭前後と前日夕方に比べ横ばい圏で推移している。 出所：MINKABU PRESS