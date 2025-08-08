中外製薬がウリ気配スタート。同社が創製し、米イーライ・リリー＜LLY＞が開発を進める経口肥満症治療薬「オルフォルグリプロン」に関し、イーライリリーが現地時間７日に臨床試験の結果を発表した。主要評価項目及び全ての重要な副次的評価項目を達成したものの、同日の米株式市場ではその効果に対して物足りなさが意識され、イーライリリーの株価は急落した。承認された場合でも、