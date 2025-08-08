リビン・テクノロジーズが６日続伸し、年初来高値を更新した。同社はきょう午前９時ごろ、２５年９月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の３億７０００万円から４億６０００万円（前期比２．２倍）に引き上げた。 売上高予想は従来通り３６億円（同０．８％増）で据え置いたが、広告効果が大きく改善したことなどが利益の押し上げ要因だとしている。 出所：MINKABU PRESS