ダイフクが急伸し２１年１月以来約４年７カ月ぶりの高値をつけている。７日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を８１５億円から８７０億円、純利益を６５０億円から６８０億円へ上方修正し、あわせて中間・期末各３２円の年６４円としていた配当予想を中間・期末各３４円の年６８円へ引き上げたことが好感されている。 豊富な期首受注残高をベースに計画通りに進捗していることから、売上