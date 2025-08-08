日銀本店日銀が7月30、31日に開いた金融政策決定会合で、米国の関税政策が国内経済に与える影響が軽微であれば「年内にも現状の様子見モードが解除できるかもしれない」との意見が政策委員から出ていたことが8日、分かった。日銀が会合の「主な意見」を公表した。日銀は会合で米関税の影響を見極めるため、政策金利を0.5％程度で維持することを決めた。金利据え置きは4会合連続。経済や物価が想定通り推移すれば利上げする方針