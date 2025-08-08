経常収支の推移（半期ベース）財務省が8日発表した2025年上半期（1〜6月）の国際収支速報によると、海外とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の黒字額は前年同期比9.1％増の14兆5988億円だった。半期ベースでは、比較可能な1985年以降で過去2番目の高水準となった。輸出から輸入を差し引いた貿易収支の赤字幅が縮小したことが寄与した。第1次所得収支が3.3％増の20兆7668億円と伸びたことも押し上げた。海外子会