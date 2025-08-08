駅で目にする、どの車両に乗ればエレベーターに近いかがわかる「のりかえ便利マップ」や、駅のどこにトイレやエスカレーターがあるかを示す構内図は、主婦だった福井泰代さんが立ち上げた企業「ナビット」が調査、アップデートして鉄道会社やGoogleなどに情報を提供している。「不便を解決する」発明が趣味だった福井さんは、こうした発明をどのようにビジネスにつなげ、発明家から経営者に変わっていったのか。ライターの辻村洋子