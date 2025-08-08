テクタイトは、同社が輸入総販売元を務めるイタリアを代表するプレミアム家電ブランド「SMEG(スメッグ)」の世界観を五感で堪能できる新ショールームが、東京・港区にプレオープン。 「SMEG(スメッグ)」ショールーム  所在地：〒108-0073東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル1階(103)プレオープン日：2025年7月〜グランドオープン日：2025年10月3日(金)予定営業時間：11:00〜18:00(最終受